Germania, indice IFO luglio sale più delle attese a 86,6 punti
(Teleborsa) - Risulta superiore alle attese l'indice IFO della Germania a luglio 2026. Secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'IFO Institute, l'indice si è attestato a 86,6 punti rispetto agli 85,7 punti di giugno e risulta migliore rispetto agli 86,1 punti del consensus.
L'indice sulle condizioni attuali si attesta a 86,5 punti, dagli 87 del mese precedente, mentre quello relativo alle aspettative si posiziona a 86,7 punti, in rialzo rispetto agli 84,3 precedenti.
```