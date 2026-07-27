Milano 10:33
52.020 +0,42%
Nasdaq 24-lug
28.128 0,00%
Dow Jones 24-lug
51.947 +0,46%
Londra 10:33
10.771 +0,32%
Francoforte 10:33
25.453 +1,41%

Germania, indice IFO luglio sale più delle attese a 86,6 punti

Economia, Macroeconomia
Germania, indice IFO luglio sale più delle attese a 86,6 punti
(Teleborsa) - Risulta superiore alle attese l'indice IFO della Germania a luglio 2026. Secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'IFO Institute, l'indice si è attestato a 86,6 punti rispetto agli 85,7 punti di giugno e risulta migliore rispetto agli 86,1 punti del consensus.

L'indice sulle condizioni attuali si attesta a 86,5 punti, dagli 87 del mese precedente, mentre quello relativo alle aspettative si posiziona a 86,7 punti, in rialzo rispetto agli 84,3 precedenti.
Condividi
```