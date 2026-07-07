Proxima Fusion valutata 2,4 miliardi di euro nell'ultimo round

(Teleborsa) - Proxima Fusion, spin-out del Max Planck Institute for Plasma Physics che sta sviluppando centrali a fusione commerciali, ha chiuso un round di finanziamento da 411 milioni di euro, che porta la valutazione dell'azienda a oltre 2,4 miliardi di euro. L’operazione posiziona ora Proxima tra le aziende della fusione meglio finanziate al mondo, e la più finanziata in Europa, si legge in una nota.



Il round è stato guidato da XTX Ventures e East X Ventures, con RWE e Google come investitori strategici. Al round hanno partecipato anche KfW Capital, SPRIND e Burda Principal Investments, insieme a investitori già presenti come Plural, UVC Partners, Balderton, Cherry Ventures, DST Global Partners, Brevan Howard Macro Venture, Lightspeed, DTCF, redalpine, Leitmotif, Elaia, CDP Venture Capital, Bayern Kapital e lo European Investment Council.



Il finanziamento fornisce l’apporto necessario per la costruzione di Alpha, lo stellarator dimostratore a energia netta positiva di Proxima, vicino a Monaco, in Germania. Alpha rappresenta il ponte fondamentale tra decenni di ricerca sulla fusione e la sua applicazione commerciale. Il progetto, guidato da Proxima in collaborazione con lo Stato libero di Baviera, il Max Planck Institute for Plasma Physics e RWE, convaliderà entro la fine del decennio le tecnologie chiave e accelererà lo sviluppo della prima centrale a fusione al mondo.



"L'Europa è in corsa con Stati Uniti e Cina per arrivare alla prima centrale a fusione - ha dichiarato il Francesco Sciortino, Co-Fondatore e CEO di Proxima Fusion - Il finanziamento di Proxima dimostra che l'Europa non sa solo inventare tecnologie dirompenti, ma anche costruire intorno ad esse aziende globalmente competitive. Gli investitori riconoscono sia l'urgenza che l'opportunità di ciò che stiamo facendo e ci sostengono nello sviluppo di un'azienda tecnologica energetica di nuova generazione".



In meno di tre anni, Proxima ha raccolto oltre 650 milioni di euro, inclusi 95 milioni in sovvenzioni pubbliche. Solo tre mesi dopo la firma del Memorandum of Understanding con lo Stato Libero di Baviera, RWE e il Max Planck Institute for Plasma Physics, Proxima ha completato questo round di finanziamento da 411 milioni. Il round ha superato l'obiettivo di eguagliare l'impegno della Baviera per 400 milioni di contributo pubblico a sostegno della roadmap dell'azienda.

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