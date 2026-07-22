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Juventus, plusvalenza di 17,4 milioni di euro da trasferimento di Tarik Muharemovic

Finanza, Sport
Juventus, plusvalenza di 17,4 milioni di euro da trasferimento di Tarik Muharemovic
(Teleborsa) - Juventus Football Club, squadra di calcio quotata su Euronext Milan, ha comunicato che, a seguito del perfezionamento del trasferimento a titolo definitivo del calciatore Tarik Muharemovic da parte di US Sassuolo Calcio al Leeds United FC, ha maturato il diritto a percepire un corrispettivo (sell-on fee) secondo quanto previsto dagli accordi contrattuali sottoscritti con il Sassuolo nell’agosto 2024 in occasione della cessione dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore a tale club. L'operazione genera un impatto economico positivo sull'esercizio in corso pari a circa 17,4 milioni di euro, al netto degli oneri accessori.
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