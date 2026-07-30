Adidas, risultati in crescita e vendite record grazie ai Mondiali

(Teleborsa) - Adidas ha chiuso il secondo trimestre dell'esercizio con un utile netto di 398 milioni di euro, in crescita del 6% rispetto all'anno precedente, ma leggermente inferiore alle aspettative.



Le vendite, che hanno beneficiato della disputa dei Mondiali di calcio, hanno registrato una forte crescita, attestandosi su un record di 6,74 miliardi di euro, in aumento del 13% rispetto allo scorso anno. L'utile operativo della società è aumentato del 5% a 574 milioni di euro nel primo trimestre (da 546 milioni di euro nel 2025), con un margine operativo dell'8,5%.



Per l'esercizio in corso, Adidas formula una stima di crescita del fatturato compresa tra il 9% e il 10%, rispetto alla precedente previsioni che indicava un tasso di crescita nella parte alta ad una cifra, e conferma un target di utile operativo attorno a 2,3 miliardi di euro.



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