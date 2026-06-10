Maxi quotazioni, attenzione a "IPO pop": maggior parte dei titoli sottoperforma nei primi 12 mesi

(Teleborsa) - Il rialzo medio nel primo giorno di quotazione delle IPO statunitensi, il cosiddetto "IPO pop
", è stato del 21% tra il 1980 e il 2025
. In particolare, lo scorso anno le società operative statunitensi hanno registrato un rialzo medio del primo giorno di circa il 34%. Si tratta del doppio della media del 2023 e del 2024. È quanto emerge da una ricerca di UniCredit
che analizza dati dell'Università della Florida (sono escluse le SPAC).
I rendimenti del primo giorno sono stati quindi elevati, ma non così consistenti come durante la bolla delle dot-com
, quando le IPO hanno registrato un aumento medio del 57% e del 46% nel primo giorno di negoziazione rispettivamente nel 1999 e nel 2020, si legge nella ricerca firmata da Michael Teig, Credit Strategist - Financials presso UniCredit.
L'analisi arriva in una settimana destinata a fare la storia
, con SpaceX
che dovrebbe sbarcare venerdì sul Nasdaq dopo aver offerto 555,6 milioni di azioni di Classe A al prezzo di 135 dollari per azione, raccogliendo circa 75 miliardi di dollari. Questo supererà nettamente il record di 29,4 miliardi di dollari registrato da Saudi Aramco con la sua IPO del 2019, e il debutto in borsa di SpaceX si appresta a diventare la più grande IPO nella storia. Tra le altre grandi IPO in programma ci sono Anthropic e OpenAI
, che si preparano a quotarsi in borsa nei prossimi 12 mesi, valutate rispettivamente 965 e 852 miliardi di dollari, secondo gli ultimi round che hanno portato a termine.
"Consideriamo le grandi IPO attualmente in programma come una prova del forte sentiment degli investitori azionari, in particolare nei confronti delle società legate all'intelligenza artificiale - si legge nell'analisi - Storicamente, i rialzi delle IPO tendono ad essere maggiori quando il sentiment degli investitori è positivo
, il che contribuisce a spiegare la loro elevata correlazione con il rapporto prezzo/utili medio dell'S&P 500".
Anche la performance a lungo termine dei titoli appena quotati è interessante. Dopo un primo giorno di quotazione con rendimenti medi elevati, le nuove azioni tendono a rimanere volatili nei successivi 12-24 mesi. Diversi studi dimostrano che la maggior parte dei titoli appena quotati (inclusi le "Magnifiche Sette") sottoperforma il mercato e che gli investitori hanno spesso l'opportunità di acquistarli a un prezzo inferiore a quello dell'IPO nei primi 12 mesi successivi
alla quotazione. Le ragioni di questa sotto-performance sono da ricercarsi nell'eccessivo ottimismo degli investitori e nelle valutazioni basate su ipotesi di crescita aggressive, nonché nel rischio di esecuzione per le società meno mature. Inoltre, gli investitori esistenti si impegnano a mantenere i propri investimenti entro un periodo di lock-up successivo all'IPO. Alla scadenza di tale periodo, gli investitori possono vendere le proprie azioni, esercitando potenzialmente ulteriore pressione sui prezzi.
Per il 2026
UniCredit prevede che i prezzi delle azioni rimarranno sostenuti dalla solida crescita degli utili
delle aziende. Nonostante l'indice S&P 500 sia salito del 6,6% dall'inizio dell'anno, il rapporto prezzo/utili (P/E) medio di tutti i titoli inclusi nell'indice è sceso a circa 28x. Un contesto favorevole del mercato azionario dovrebbe supportare la valutazione iniziale delle IPO in programma. Le valutazioni di SpaceX implicano un multiplo prezzo/fatturato previsto superiore a 50x, straordinariamente elevato rispetto al rapporto prezzo/fatturato previsto medio di soli 9x per i titoli delle "Magnifiche Sette".