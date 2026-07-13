Consob, Mosca: ruolo limitato dei mercati privati europei nel finanziare imprese fino a stadi avanzati

(Teleborsa) - "È ormai da tempo che la dimensione della raccolta sui mercati europei e la capitalizzazione complessiva delle imprese non sono rappresentative della dimensione del prodotto interno lordo dell'Unione europea". Lo ha detto la presidente vicaria di Consob, Chiara Mosca, all'incontro annuale con il mercato finanziario.



Al 31 maggio 2026 il rapporto tra capitalizzazione aggregata e PIL dell'UE era pari al 75% (51% per l'Italia), a fronte del 247% degli Stati Uniti. I mercati azionari degli Stati Uniti rappresentano il 45% della capitalizzazione globale, contro il 10% dei mercati europei; un divario che non rispecchia le quote di partecipazione al PIL mondiale delle due economie (26% per gli USA e 18% per l'UE). Inoltre, nel periodo 2015-2025 la Cina si colloca al primo posto in termini di volumi raccolti in operazioni di prima ammissione a quotazione (IPO) (647 miliardi di dollari), seguita dagli Stati Uniti (425 miliardi) e dall'Unione europea (221 miliardi).



Mosca ha fatto notare che "le operazioni dell'Unione europea sono di dimensione ridotta: sempre nell'ultimo decennio, circa tre quarti delle IPO europee hanno raccolto meno di 100 milioni di dollari, mentre in Cina e negli Stati Uniti si registra una quota sensibilmente maggiore di IPO comprese tra 100 e 500 milioni di dollari e superiori a 500 milioni. Le IPO con raccolta superiore a 10 miliardi di dollari sono concentrate quasi esclusivamente negli Stati Uniti".



Inoltre, "le IPO sostenute da investitori di private equity e venture capital rappresentano circa il 20% delle quotazioni sia negli Stati Uniti sia in Cina, a fronte dell'8,4% in Europa, confermando il ruolo limitato dei mercati privati europei nel finanziare la crescita delle imprese fino a stadi avanzati del loro sviluppo". Parlando dell'IPO record di SpaceX da 85 miliardi di dollari, la presidente vicaria ha evidenziato che "la valutazione complessiva della società (nell'ordine di 2.000 miliardi di dollari) è caratteristica che conferma come una parte crescente della creazione di valore sia avvenuta prima della quotazione". "Ad analoga constatazione si giunge confrontando le maggiori operazioni su mercati pubblici e privati - ha aggiunto - I primi dieci finanziamenti di venture capital, tutti realizzati negli ultimi due anni, superano per ammontare, totale e medio, le prime dieci IPO dal 2010 ad oggi".



Una delle conseguenze di questa situazione è "la sottorappresentazione delle imprese tecnologiche europee nell'economia mondiale e la loro ridotta dimensione - ha detto Mosca - Gli ostacoli al finanziamento di settori strategici, che rendono l'Europa dipendente da grandi player internazionali, sono imputabili, in larga parte, alla frammentazione dei mercati finanziari e delle infrastrutture che ne supportano il funzionamento".



Secondo la presidente vicaria di Consob, "la differenza tra Europa e Stati Uniti risiede nel diverso contributo che i mercati offrono alla crescita. Mercati integrati e più profondi potrebbero consentire alla ricerca scientifica europea di tramutarsi in imprese di dimensione globale". In prospettiva, "la disciplina della EU Inc. dovrebbe rappresentare un'opportunità per favorire una maggiore uniformità delle regole di accesso ai mercati borsistici applicati dalle singole sedi di negoziazione".

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