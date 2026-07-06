SK Hynix, mercati in fermento per la maxi ipo sul Nasdaq da 29 miliardi di dollari, esordio previsto 10 luglio

(Teleborsa) - Mercati in fermento
per il maxi debutto sul Nasdaq
per il produttore sudcoreano
di chip SK Hynix
, previsto per il 10 luglio
.
L'operazione, che punta a raccogliere 29 miliardi di dollari
, potrebbe essere la maggior offerta pubblica iniziale negli USA di una società straniera
, consentendo alla società di competere, a livello borsistico e non solo industriale, nel comparto dei chip di memoria per l'intelligenza artificiale.
Per anni, il produttore di semiconduttori sudcoreano ha infatti scambiato a sconto rispetto al suo principale rivale statunitense, Micron Technology
e gli analisti prevedono che la quotazione sul listino americano migliorerà la valutazione di SK Hynix
.
Ad oggi, possedere direttamente azioni di quest'ultima quotate in Corea del Sud significa operare al di fuori degli orari di mercato negli Stati Uniti. L'alternativa è acquistare American Depositary Receipts
(ADR) non sponsorizzati
sul mercato over-the-counter ovvero titoli che, non solo, hanno una performance inferiore rispetto alle azioni di SK Hynix quotate in Corea del Sud, ma la liquidità è anche fortemente limitata, rendendo molto complesse le relative negoziazioni.
Pertanto, gli operatori stimano che il debutto al Nasdaq migliorerà la valutazione dell'azienda, attualmente inferiore alle aspettative. L'azienda sudcoreana è scambiata a 6,2 volte gli utili stimati per i prossimi 12 mesi
rispetto a Micron
che si attesta attualmente a 7 volte gli utili
.
Gli analisti prevedono che SK Hynix realizzerà un utile netto di 221 trilioni di won (144 miliardi di dollari) nel 2026
, a fronte di un fatturato di 355 trilioni di won (231 miliardi di dollari), con un aumento rispettivamente del 415% e del 265% rispetto al 2025. Micron
dovrebbe registrare un incremento dell'876% dell'utile netto
, raggiungendo circa 83 miliardi di dollari nell'attuale anno fiscale, che si concluderà il 31 agosto, a fronte di un aumento del 247% del fatturato
, pari a 130 miliardi di dollari.