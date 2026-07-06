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SK Hynix, mercati in fermento per la maxi ipo sul Nasdaq da 29 miliardi di dollari, esordio previsto 10 luglio

Finanza, Scienza e tecnologia
SK Hynix, mercati in fermento per la maxi ipo sul Nasdaq da 29 miliardi di dollari, esordio previsto 10 luglio
(Teleborsa) - Mercati in fermento per il maxi debutto sul Nasdaq per il produttore sudcoreano di chip SK Hynix, previsto per il 10 luglio.

L'operazione, che punta a raccogliere 29 miliardi di dollari, potrebbe essere la maggior offerta pubblica iniziale negli USA di una società straniera, consentendo alla società di competere, a livello borsistico e non solo industriale, nel comparto dei chip di memoria per l'intelligenza artificiale.

Per anni, il produttore di semiconduttori sudcoreano ha infatti scambiato a sconto rispetto al suo principale rivale statunitense, Micron Technology e gli analisti prevedono che la quotazione sul listino americano migliorerà la valutazione di SK Hynix.

Ad oggi, possedere direttamente azioni di quest'ultima quotate in Corea del Sud significa operare al di fuori degli orari di mercato negli Stati Uniti. L'alternativa è acquistare American Depositary Receipts (ADR) non sponsorizzati sul mercato over-the-counter ovvero titoli che, non solo, hanno una performance inferiore rispetto alle azioni di SK Hynix quotate in Corea del Sud, ma la liquidità è anche fortemente limitata, rendendo molto complesse le relative negoziazioni.

Pertanto, gli operatori stimano che il debutto al Nasdaq migliorerà la valutazione dell'azienda, attualmente inferiore alle aspettative. L'azienda sudcoreana è scambiata a 6,2 volte gli utili stimati per i prossimi 12 mesi rispetto a Micron che si attesta attualmente a 7 volte gli utili.

Gli analisti prevedono che SK Hynix realizzerà un utile netto di 221 trilioni di won (144 miliardi di dollari) nel 2026, a fronte di un fatturato di 355 trilioni di won (231 miliardi di dollari), con un aumento rispettivamente del 415% e del 265% rispetto al 2025. Micron dovrebbe registrare un incremento dell'876% dell'utile netto, raggiungendo circa 83 miliardi di dollari nell'attuale anno fiscale, che si concluderà il 31 agosto, a fronte di un aumento del 247% del fatturato, pari a 130 miliardi di dollari.
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