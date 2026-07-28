Edison, QatarEnergy estende forza maggiore a ulteriori 3 carichi di GNL: sono 24 da aprile

(Teleborsa) - Edison ha ricevuto una nuova comunicazione da QatarEnergy che conferma il perdurare della causa di forza maggiore, impedendo al venditore di adempiere ai propri obblighi contrattuali per le consegne di gas in Italia. QatarEnergy ha informato Edison di non essere in grado di effettuare le consegne relative a ulteriori 3 carichi di GNL, previsti presso il terminale Adriatic LNG, estendendo il periodo complessivo di forza maggiore dall'inizio di aprile alla fine di settembre 2026. Complessivamente sono ora 24 i carichi di GNL oggetto di forza maggiore nel periodo, per un volume di circa 3 miliardi di metri cubi di gas naturale.



Edison conferma la capacità di reperire gas alternativo per tutti i propri clienti e di essere pienamente in grado di onorare gli impegni commerciali assunti.



Al 28 luglio 2026, i volumi sostituiti da Edison presso il terminale Adriatic LNG sono pari a 17 carichi di GNL, corrispondenti a circa 1,6 miliardi di metri cubi di gas naturale. Il contratto di lungo termine con QatarEnergy, attivo dal 2009, prevede la fornitura di 6,4 miliardi di metri cubi di gas all'anno all'Italia per una durata di 25 anni.

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