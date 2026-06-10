WH Smith lancia profit warning e aumento di capitale con impatti da guerra

(Teleborsa) - WH Smith , azienda britannica leader a livello mondiale nel travel retail per giornali, libri e prodotti di largo consumo, ha rivisto al ribasso per la seconda volta quest'anno le previsioni di profitto annuale, a causa delle ripercussioni della guerra in Medio Oriente sui viaggi, e ha annunciato un aumento di capitale pari al 20% del suo capitale.



In particolare, WH Smith intende effettuare un aumento di capitale, anche tramite un collocamento privato, di circa 26 milioni di nuove azioni ordinarie. L'AuCap comprende un collocamento privato di nuove azioni ordinarie sia agli azionisti esistenti che a nuovi investitori istituzionali, una sottoscrizione di nuove azioni ordinarie da parte di alcuni amministratori e membri del management e un'offerta separata di nuove azioni ordinarie tramite la piattaforma RetailBook per offrire agli investitori retail l'opportunità di acquisire azioni.



Il collocamento avverrà tramite una procedura di ABB che verrà avviata immediatamente. Nell'ambito del collocamento, Causeway Capital Management, che gestisce portafogli che complessivamente rappresentano la maggiore partecipazione azionaria della società, ha dichiarato la propria intenzione di partecipare all'aumento di capitale in proporzione alla quota esistente.



La società ha subito un rallentamento delle condizioni di mercato a seguito del conflitto in Medio Oriente, che ha inciso sul numero di passeggeri. Inoltre, il calo della fiducia dei consumatori ha ulteriormente influenzato la spesa per passeggero. Il board ritiene che l'aumento di capitale sia nel migliore interesse degli azionisti e che rappresenti un passo prudente e proattivo che rafforzerà il bilancio, consentirà la prosecuzione dell'agenda di crescita e trasformazione del Gruppo, fornirà maggiore sicurezza in merito alla posizione di indebitamento del Gruppo e ridurrà la dipendenza dal finanziamento tramite debito nell'attuazione della sua strategia di crescita a lungo termine. Si prevede che l'aumento di capitale ridurrà l'indebitamento dagli attuali livelli superiori a quelli previsti a circa 2x entro la fine dell'esercizio finanziario 2026.



WHSmith ha comunicato che il fatturato totale nelle 14 settimane terminate il 6 giugno 2026 è aumentato del 5% a tassi di cambio costanti rispetto all'anno precedente, mentre il fatturato a parità di perimetro è cresciuto del 2% rispetto all'anno precedente. Considerata la persistente incertezza derivante dal conflitto in Medio Oriente e le pressioni sui margini lordi, incluso il recente deterioramento della divisione Nord America, il Gruppo prevede di realizzare un utile ante imposte e oneri straordinari per l'esercizio 2026 compreso tra 75 e 90 milioni di sterline. Le aspettative del management per l'intero esercizio finanziario riflettono il calo osservato e previsto del numero di passeggeri e l'indebolimento della domanda dei consumatori in tutte le divisioni, nonché una riduzione delle attività di marketing del marchio, un aumento delle attività promozionali e le pressioni inflazionistiche che interessano l'intero Gruppo.



"All'inizio di aprile, abbiamo lanciato un ampio programma di auto-aiuto in tutto il gruppo WHSmith. Il nostro obiettivo è rafforzare significativamente le attività del Gruppo, promuovendo al contempo una più efficace implementazione della creazione di valore - ha commentato Leo Quinn, Presidente Esecutivo di WHSmith - L'azienda ha un nucleo solido e opera in mercati attraenti con ampie possibilità di espansione degli utili, in particolare in Nord America. Tuttavia, abbiamo bisogno di una maggiore disciplina finanziaria e di una concentrazione assoluta sui rendimenti. Negli ultimi anni, i risultati di alcune acquisizioni e degli obblighi contrattuali sono stati molto deludenti. Le nostre priorità sono costruire una base efficiente ed efficace per WHSmith e utilizzarla per guidare una strategia di crescita gestita per la redditività".

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