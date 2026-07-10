Finanza.tech sottoscrive un aumento di capitale di Pres-X e acquisisce il 12,5% della società

(Teleborsa) - Finanza.tech società Benefit - fintech company quotata su Euronext Growth Milan - rende noto che la Società ha sottoscritto un aumento di capitale deliberato da Pres-X per una quota corrispondente al 12.5% del capitale sociale della società.



L’operazione, spiega una nota, rappresenta il naturale sviluppo del percorso di affiancamento strategico avviato con Pres-X attraverso il servizio di direzione finanziaria in outsourcing “IllimiTED CFO” e costituisce la concreta applicazione del modello del Work for Equity adottato dalle due società.



Pres-X è una società specializzata nello sviluppo di tecnologie e servizi avanzati per il post-processing dei componenti realizzati in additive manufacturing (stampa 3D). L'azienda supporta clienti operanti in settori ad alta specializzazione, tra cui aerospace, biomedicale e meccanica avanzata, attraverso soluzioni innovative che migliorano qualità, prestazioni ed efficienza dei processi produttivi.



La sottoscrizione dell'aumento di capitale conferma l'approccio di Finanza.tech nel supportare imprese ad alto potenziale attraverso il modello del Work for Equity, che prevede, in specifici casi, la possibilità di affiancare all'attività di advisory una partecipazione nel capitale della società.

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