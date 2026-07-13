Nusco acquisisce il 51% di Erreggi tramite aumento di capitale in natura da 522mila euro

(Teleborsa) - Nusco ha sottoscritto un accordo per acquisire, da Greta Rago, il 51% del capitale di Erreggi, società attiva principalmente nel settore della fabbricazione e del commercio all’ingrosso e al dettaglio di porte, finestre e telai nonché di chiusure tecniche e sistemi oscuranti in alluminio.



L'operazione, il cui perfezionamento è previsto entro il 31 luglio prossimo, verrà realizzata tramite un aumento di capitale, a pagamento e in via inscindibile, pari a 522.000 euro, incluso sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, mediante l'emissione di nuove 386.667 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, da offrire in sottoscrizione alla venditrice, mediante conferimento in natura della partecipazione.



Il prezzo unitario di sottoscrizione delle azioni rivenienti dall’aumento di capitale in natura è stato fissato in 1,35 euro, pari alla media ponderata per il volume del valore di mercato delle azioni Nusco nei 90 giorni di Borsa Aperta precedenti la data di sottoscrizione del contratto, pari a 0,50 euro, maggiorata di un premio di circa il 170%.



A seguito del perfezionamento dell’operazione, il capitale di Nusco sarà ripartito come segue: Nusco Invest deterrà il 67,12%, Greta Rago l’1,15%, Parfin il 12,48% mentre il flottante rappresenterà il 19,24%.

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