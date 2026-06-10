Zoppas (ICE): “Attenzione ai segnali del mercato del vino, rafforziamo promozione e internazionalizzazione”

(Teleborsa) - "Dobbiamo leggere con attenzione i numeri che stanno emergendo dal mercato del vino. Alcuni indicatori evidenziano un rallentamento, ma è ancora presto per stabilire se ci troviamo di fronte a una fase congiunturale o a un cambiamento strutturale. Saranno i prossimi mesi a dirci se le dinamiche che stiamo osservando sono temporanee o se riflettono una trasformazione più profonda delle abitudini dei consumatori.



Proprio per questo è fondamentale comprendere quali siano i fattori che oggi incidono sulla competitività del settore: dai dazi alle dinamiche valutarie, fino all'evoluzione dei modelli di consumo nei principali mercati internazionali". Lo ha dichiarato Matteo Zoppas, Presidente di ICE, intervenuto questa mattina all'Assemblea di Federvini.



"In questo contesto, il Tavolo del vino promosso dal Governo e dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha anticipato opportunamente un momento importante di confronto e di analisi delle criticità del comparto. Da quel lavoro sono scaturite maggiori risorse e un rafforzamento degli strumenti a disposizione del settore, che ICE sta destinando in misura significativa alle attività di promozione e internazionalizzazione del vino italiano.



Grazie a queste risorse abbiamo intensificato la presenza di operatori esteri a Vinitaly, rafforzato Vinitaly USA a New York, ampliato la partecipazione italiana a Vinexpo Paris, sviluppato e consolidato interventi di promozione e collettive nelle aree a forte crescita, tra cui India, Mercosur e Australia. Attraverso la rete dei circa 90 uffici ICE nel mondo affianchiamo le imprese che avviano o consolidano il proprio percorso di internazionalizzazione, organizziamo Borse Vini in numerosi Paesi e, insieme a Veronafiere, portiamo ogni anno a Vinitaly migliaia di buyer internazionali, creando opportunità concrete di incontro tra domanda e offerta. Un impegno che portiamo avanti in piena sinergia con il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, attraverso la diplomazia della crescita, e con il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Continueremo a lavorare al fianco di Federvini e delle imprese per individuare le iniziative più efficaci e sostenere la competitività del vino italiano sui mercati internazionali", conclude Zoppas.

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