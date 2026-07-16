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Centenario ICE, Urso: “Italia 4° Paese esportatore, supera mercato asiatico”

Economia, PMI, Industria
Centenario ICE, Urso: “Italia 4° Paese esportatore, supera mercato asiatico”
(Teleborsa) - “Questo centenario cade in un momento estremamente importante. In cui l'Italia d'un balzo supera i giganti asiatici come il Giappone e la Corea del Sud, diventando il 4º Paese esportatore mondiale”. A dirlo è il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, parlando a margine della celebrazione del Centenario dell’ICE.


“Questo a dimostrazione di un sistema produttivo che è più resiliente e più dinamico di altri, perché è meglio diversificato nei prodotti, nelle filiere e nei mercati e quindi più capace di cogliere le opportunità anche nei momenti di crisi” conclude il ministro.


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