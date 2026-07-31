Quadro rialzista per Magnum Ice Cream
(Teleborsa) - Chiusura del 30 luglio
Apprezzabile rialzo per il produttore mondiale di gelati, tra i componenti dell'AEX, in guadagno dello 0,14% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
Le implicazioni tecniche di Magnum Ice Cream presentano una predisposizione degli investitori all'acquisto ai prezzi attuali pari a 16,16 Euro, con stop loss individuato in area 15,7 Euro, che favorisce una condizione di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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