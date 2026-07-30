ICE, ricavi ed eps adjusted entrambi +5% nel secondo trimestre

(Teleborsa) - Intercontinental Exchange (ICE) ha chiuso il secondo trimestre 2026 con ricavi netti a 2,7 miliardi di dollari, in crescita del 5% rispetto all'anno precedente e in linea alle attese.



L'utile operativo è stato pari a 1,4 miliardi, in rialzo del 7% mentre a livello rettificato si è attestato a 1,6 miliardi, in aumento del 4%.



L'utile diluito per azione si è fissato a 1,69 dollari, in progresso del 14%; a livello rettificato è stato pari a 1,90 dollari (+5%), superando il consensus.



Warren Gardiner, chief financial officer di ICE, ha commentato: "I risultati del secondo trimestre riflettono la continua solidità e coerenza del nostro modello di business, con una crescita in tutti e tre i nostri segmenti operativi e una forte generazione di flusso di cassa libero. Nel corso del trimestre abbiamo restituito 945 milioni di dollari agli azionisti, di cui 651 milioni di dollari tramite riacquisto di azioni proprie, continuando al contempo a investire in tutta la piattaforma. Il riacquisto di azioni proprie rimane una priorità e la solidità del nostro flusso di cassa libero ci consente di proseguire con tale attività, affiancando a ciò investimenti disciplinati in opportunità strategicamente importanti. Questo equilibrio riflette la disciplina di capitale e il rigore finanziario che hanno contraddistinto la lunga storia di ICE nella creazione di valore per i nostri azionisti."

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