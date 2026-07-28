OIC: de Nuccio presidente Comitato Principi Contabili

(Teleborsa) - Il Consiglio di amministrazione dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha deliberato le nomine di Elbano De Nuccio e Paolo Marullo Reedtz come vicepresidenti del CdA. Per il Comitato Principi Contabili, organo cardine per l'elaborazione e l'emanazione dei principi contabili nazionali e per il supporto al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali, il CdA ha nominato alla carica di Presidente Elbano de Nuccio, Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ed alla carica di vicepresidente Fabrizio Di Lazzaro.



“Questa nomina - commenta de Nuccio - rappresenta molto più di un prestigioso incarico personale: costituisce un passaggio di straordinario rilievo istituzionale, scientifico e politico per l’intera professione dei dottori commercialisti ed esperti contabili. L’OIC è l’autorità tecnica nazionale chiamata a elaborare i principi contabili italiani, punto di riferimento imprescindibile per imprese, professionisti, istituzioni, magistratura e mercato. Presiedere il Comitato Principi Contabili significa assumere la responsabilità di orientare il processo di elaborazione delle regole che disciplinano la rappresentazione della realtà economica delle imprese italiane e il dialogo con gli organismi internazionali di standard setting”.



Per de Nuccio “questa nomina assume anche una chiara valenza politico-istituzionale. In una fase storica nella quale la qualità dell’informazione finanziaria, la trasparenza dei mercati e la competitività del sistema produttivo rappresentano fattori decisivi per la crescita del Paese, affidare la Presidenza del Comitato Principi Contabili al Presidente del Consiglio Nazionale dei Commercialisti significa riconoscere il ruolo centrale che la professione svolge nella costruzione delle regole dell’economia. È il riconoscimento di una categoria che non è soltanto destinataria delle norme, ma protagonista della loro elaborazione, interpretazione e applicazione. La professione contabile consolida così la propria presenza nei luoghi in cui si definiscono gli standard destinati a incidere sulla vita delle imprese italiane e sul funzionamento dei mercati”.



De Nuccio, professore ordinario di Economia Aziendale presso l’Università LUM Giuseppe Degennaro, sottolinea come “l’incarico, al quale mi dedicherò con spirito di servizio, coniugando rigore tecnico e attenzione alle esigenze del sistema produttivo, rappresenta anche un segnale forte che conferma come la qualità della ricerca italiana continui a rappresentare un patrimonio strategico nella costruzione degli standard contabili nazionali e nel confronto con il contesto europeo e internazionale”.

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