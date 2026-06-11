Energia, UniCredit finanzia con 46,5 milioni nuovo parco eolico di Idoka

(Teleborsa) - Gli investimenti nelle infrastrutture energetiche continuano a spingere la crescita della filiera italiana delle rinnovabili: UniCredit ha perfezionato un green mini-perm project financing da 46,5 milioni di euro a favore di Adest, società veicolo interamente controllata da IC Holding (Gruppo Idoka), per la costruzione e la messa in esercizio di un nuovo impianto eolico incentivato da 42 MW nel Comune di Tricarico, in provincia di Matera. L’impianto entrerà in funzione entro il secondo semestre del 2027 e produrrà circa 77 GWh annui di energia pulita, in grado di coprire i fabbisogni energetici annui di circa sessantacinque mila persone, contribuendo all’incremento della capacità energetica nazionale da fonti rinnovabili in una fase di forte crescita della domanda di nuovi asset produttivi legati alla transizione energetica.





Il progetto - spiega la nota - si inserisce in un mercato in evoluzione che vede il Sud assumere un ruolo sempre più rilevante nello sviluppo di infrastrutture energetiche, grazie alla presenza di condizioni industriali favorevoli, competenze specialistiche e disponibilità di aree dedicate alla produzione da fonti rinnovabili.



Sul territorio sono attese ricadute legate alle attività di costruzione, all’indotto tecnico e all’impiego di professionalità specializzate nella filiera energia.





Il finanziamento, strutturato secondo i “Green Loan Principles”, è stato originato, coordinato e strutturato da UniCredit in qualità di Global Coordinator & Bookrunner, Structuring Mandated Lead Arranger, Original Lender, Hedging Bank, Banca Agente e Banca dei Conti.



L’impianto, attualmente in fase di costruzione, beneficerà del contratto per differenza con il GSE.





“Il mercato delle rinnovabili sta generando una nuova domanda di investimenti industriali, infrastrutture e competenze professionali. In questo scenario il Sud si sta ritagliando uno spazio sempre più significativo nella produzione energetica nazionale. Il progetto sviluppato da Idoka interpreta questa evoluzione e conferma come il sistema bancario possa contribuire alla realizzazione di asset strategici capaci di produrre effetti concreti sull’economia reale e sulla competitività del Paese”. commenta Ferdinando Natali, Regional Manager Sud di UniCredit





“Negli ultimi anni il settore energetico è entrato in una fase di forte accelerazione industriale e richiede operatori capaci di sviluppare progetti complessi con tempi rapidi e standard elevati. Siamo quindi oltremodo entusiasti di aver concluso con successo questa importante operazione di finanziamento in project financing, che coinvolge una primaria banca italiana di relazione, a supporto della nostra pipeline greenfield di impianti eolici. Questo investimento consolida il percorso di crescita di Idoka nelle infrastrutture energetiche e rafforza il nostro posizionamento in un comparto destinato ad avere un peso crescente nell’economia italiana. Le rinnovabili oggi rappresentano anche una leva industriale, occupazionale e tecnologica” dichiara Domenico Colangelo, CEO di Idoka Group.







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