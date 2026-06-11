Flos B&B Italia cede marchio danese Louis Poulsen a Chr. Augustinus Fabrikker

(Teleborsa) - Il Gruppo Flos B&B Italia, attivo del design d'alta gamma, ha sottoscritto un accordo per la cessione dell'intera partecipazione detenuta in Louis Poulsen, marchio danese di illuminazione riconosciuto a livello internazionale e fondato nel 1874, a Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab, società di investimento basata in Danimarca e controllata da una fondazione.



Chr. Augustinus Fabrikker, si legge in una nota, rappresenta il partner ideale per sostenere lo sviluppo di Louis Poulsen nel lungo periodo. Sotto la guida di Flos B&B Italia Group, Louis Poulsen ha registrato una crescita costante, sostenuta dall'espansione della distribuzione diretta, dall'accelerazione nel percorso di internazionalizzazione, con un rafforzamento della presenza al di fuori dei Paesi nordici e in mercati chiave come gli Stati Uniti e il Giappone, e dal continuo sviluppo di nuovi prodotti. Parallelamente, il management ha conseguito importanti miglioramenti operativi, aumentando in modo significativo la redditività, e rafforzando il posizionamento di Louis Poulsen come uno dei principali marchi globali nel settore dell'illuminazione d'alta gamma.



"La nostra strategia consiste nel valorizzare appieno il potenziale di ciascuno dei nostri marchi, creando le migliori condizioni per la loro crescita - ha dichiarato Piero Gandini, presidente esecutivo di Flos B&B Italia Group - Siamo orgogliosi del percorso compiuto insieme a Louis Poulsen e dei risultati raggiunti. Riteniamo che Chr. Augustinus Fabrikker sia il partner ideale per Louis Poulsen grazie alla sua profonda affinità culturale e alla sua visione di lungo termine, che sosterranno lo sviluppo e il successo del marchio negli anni a venire, preservandone al contempo l'unicità e il patrimonio storico".



I proventi derivanti dalla vendita di Luis Poulsen, i cui dettagli non sono stati diffusi, saranno impiegati nel rispetto degli accordi finanziari in essere del Gruppo, anche mediante una parziale riduzione dell'indebitamento.



(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

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