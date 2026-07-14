Lusso, Battistoni riparte: via libera a piano che rilancia storico marchio

(Teleborsa) - Lo storico marchio italiano dell'alta moda maschile Battistoni guarda al futuro con un nuovo piano di rilancio. Il Tribunale di Roma ha infatti omologato il concordato preventivo in continuità aziendale, consentendo alla maison di proseguire la propria attività e di preservare il valore industriale di uno dei brand più rappresentativi del Made in Italy nel segmento del lusso.



Fondata nel 1946 e conosciuta a livello internazionale per la storica boutique di Via Condotti, Battistoni rappresenta un'eccellenza dell'artigianato italiano. Il provvedimento del Tribunale permette di salvaguardare la continuità operativa della società, i livelli occupazionali e il posizionamento del marchio sui mercati internazionali, individuando nella continuità aziendale la soluzione più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.



La procedura, avviata nel febbraio 2025, ha previsto un articolato piano di riorganizzazione industriale e finanziaria, comprendente la ristrutturazione del debito, il ricorso a nuova finanza e la definizione degli accordi con l'Amministrazione finanziaria e gli enti previdenziali, creando le condizioni per il rilancio della società.



L'operazione è stata assistita da MFLaw Società tra Avvocati per Azioni, con il coordinamento dell'Avv. Andrea D'Ambrosio, responsabile del Dipartimento Restructuring & Special Situations, che ha seguito tutte le fasi della procedura fino all'omologa definitiva.

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