SOL entra nel mercato nordico con l’acquisizione del 100% della danese Nowus Healthcare

(Teleborsa) - SOL , multinazionale operante nei settori dei gas tecnici, industriali e medicinali e delle cure domiciliari attraverso le società a marchio VIVISOL – acquisisce, attraverso la controllata Airsol, l'intero capitale di Nowus Healthcare dai suoi soci fondatori.



L'operazione, con closing previsto entro fine settembre 2026, - si legge in una nota - consente a VIVISOL di espandere la propria attività nelle cure respiratorie anche nei Paesi nordici.



Fondata nel 2017 e con sede a Ballerup, in Danimarca, Nowus Healthcare è un distributore di dispositivi medici e consumabili che copre l'intero percorso del paziente nell'ambito delle insufficienze respiratorie, dalla diagnosi al trattamento, incluse apnee notturne, BPCO e altre patologie respiratorie croniche.



Con un fatturato consolidato di circa 51,3 milioni di corone danesi (circa 7 milioni di euro) e un organico di 14 persone, la società e le sue controllate servono ospedali, cliniche del sonno e professionisti sanitari in Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia e UK, collaborando con primari produttori di dispositivi medici europei, nordamericani e britannici.

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