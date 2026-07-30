Partecipate pubbliche, Cataldi (UNGDCEC): “Depositata PDL Ambrosi su equilibrio generazionale che accoglie istanze dell’Unione”

(Teleborsa) - È stata depositata alla Camera dei deputati la proposta di legge C. 3019, d’iniziativa dell’onorevole Alessia Ambrosi e sottoscritta dall’onorevole Guerino Testa, che introduce il principio dell’equilibrio generazionale nella composizione degli organi di amministrazione e controllo delle società a partecipazione pubblica.



Il testo recepisce le istanze sostenute dall’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per favorire il ricambio generazionale negli incarichi di responsabilità, prevedendo quote riservate ai giovani professionisti, maggiore trasparenza nelle procedure di nomina, requisiti di competenza in materie strategiche e un monitoraggio annuale sull’applicazione della disciplina. Viene richiamato anche il contributo tecnico elaborato dall’Unione nell’analisi delle criticità dell’attuale sistema delle nomine e nell'individuazione di possibili soluzioni normative per favorire un effettivo equilibrio generazionale.



“Desidero rivolgere un ringraziamento all’onorevole Ambrosi per aver tradotto in un’iniziativa legislativa concreta le istanze dell’Unione. Favorire un equilibrio generazionale nelle società pubbliche non significa introdurre privilegi, ma valorizzare competenze nuove e professionalità qualificate per rendere la governance più efficiente, trasparente e moderna”, afferma Francesco Cataldi, presidente UNGDCEC.



“Il deposito della proposta – afferma il numero uno dei giovani commercialisti - dimostra che il tema del ricambio generazionale sta trovando spazio nel dibattito istituzionale. Il muro sulle quote generazioni ormai è stato abbattuto, è un principio che sosteniamo da anni e che ha trovato prima applicazione - grazie alla interlocuzione con Consiglio Nazionale e con il presidente De Nuccio, che ringrazio - nella proposta di riforma dell’ordinamento professionale che le introduce per il Consiglio Nazione e per gli Ordini

territoriali. Successivamente è stata introdotta una riserva per un under 43 tra i periti per la valutazione delle concessioni balneari. Senza dimenticare i primi protocolli per l’accesso dei giovani agli incarichi nelle procedure concorsuali, sottoscritti con i Tribunali di Vasto e Napoli. L’estensione alle società partecipate è un altro importante tassello: il ricambio generazionale può diventare una scelta strategica per il Paese”, evidenzia Cataldi che auspica “un rapido avvio dell’esame parlamentare, affinché i giovani professionisti possano concorrere alla governance delle società pubbliche”.



Ambrosi afferma: “La proposta di legge nasce dalla convinzione che il ricambio generazionale rappresenti una scelta strategica per il futuro del Paese: valorizzare il merito e le competenze delle nuove generazioni significa investire sul capitale umano più prezioso di cui disponiamo. È con questo spirito che la proposta punta a rendere la governance delle società a partecipazione pubblica sempre più moderna, trasparente ed efficiente. Ringrazio l’UNGDCEC per il prezioso contributo tecnico e per il confronto costruttivo che ha accompagnato la stesura della proposta. Il mio impegno sarà ora quello di seguirne l’iter parlamentare affinché possa tradursi in

uno strumento concreto per rafforzare la governance delle società a partecipazione pubblica e offrire ai giovani professionisti maggiori opportunità”.

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