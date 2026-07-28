Visa taglierà il 7% della forza lavoro

A mercati chiusi attesi i conti trimestrali

(Teleborsa) - Visa eliminerà circa 2.600 posti di lavoro nell'ambito di un piano dell'Ad Ryan McInerney volto a rendere l'azienda più efficiente in un settore dei pagamenti sempre più competitivo.



I tagli rappresentano circa il 7% della forza lavoro e interesseranno principalmente i team tecnologici e di prodotto, ha dichiarato McInerney martedì in una nota interna visionata da Bloomberg.



Il colosso dei pagamenti, che pubblicherà i risultati trimestrali dopo la chiusura dei mercati statunitensi martedì, contava circa 34.100 dipendenti alla fine dell'ultimo esercizio fiscale, più del triplo rispetto a dieci anni prima. Molti dei suoi concorrenti nel settore fintech hanno annunciato tagli al personale ancora più drastici negli ultimi mesi.



Secondo una fonte informata, l'intelligenza artificiale - utilizzata per ridurre il lavoro ripetitivo e accelerare lo sviluppo dei prodotti - non è stata l'unica motivazione alla base della decisione di Visa. L'azienda, infatti, ha affermato la fonte, intenderebbe reinvestire nei pagamenti al consumo, nelle soluzioni commerciali e di trasferimento di denaro e nei servizi a valore aggiunto, che includono stablecoin, pagamenti transfrontalieri e offerte business-to-business.







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