Intesa Sanpaolo, Messina: OPAS su MPS non è risposta a Banco BPM, lavorata da tempo

(Teleborsa) - L’OPAS lanciata da Intesa Sanpaolo su MPS non è una risposta alle mosse di Banco BPM e rappresenta un'operazione costruita nel tempo. Lo ha sottolineato il CEO, Carlo Messina
nel corso della conference call con gli analisti, sull'OPAS promossa sul gruppo MPS
, intervenendo sulle ricostruzioni circolate nelle ultime ore.
"L'OPAS promossa sul gruppo MPS non è una mossa legata a BPM, la nostra offerta non è una risposta a BPM come ho letto in molti titoli. Abbiamo lavorato a questa operazione per molto tempo”, ha detto Messina, aggiungendo che “raggiungere un accordo con una controparte per effettuare una cessione non è un lavoro che si fa in tre ore solo perché si vede che c’è una lettera - anzi probabilmente decidendo di scrivere una lettera loro cercano di anticipare l’offerta reale che è la nostra offerta”.
Nel corso della call il banchiere ha poi definito improprio il confronto tra le iniziative industriali in corso. “Lei ha parlato di offerta io direi che si tratta di una lettera d’amore. È una proposta, la nostra è una offerta con una procedura ben precisa”, ha affermato.
Messina ha inoltre richiamato la complessità della governance del settore e le possibili implicazioni regolamentari: “La governance di MPS è molto complessa. MPS e Banco BPM devono fare delle assemblee se vogliono fare una fusione. E su questo c’è anche una questione di golden power. Se Unicredit ai tempi è stata oggetto di attenzione credo che accadrebbe anche nel caso di Banco BPM”.
Il CEO di Intesa Sanpaolo
ha quindi ribadito che l’operazione su MPS
non è stata costruita in risposta a iniziative concorrenti. “Ho letto in queste ultime ore che la nostra è una risposta a Banco BPM, ma non è così. La nostra è una offerta reale sulla quale si stava lavorando da tempo”, ha spiegato.
Infine, Messina ha commentato le dinamiche tra i principali istituti coinvolti: "Scrivendo quella lettera Banco BPM ha cercato di anticipare la nostra operazione. Giuseppe Castagna è un caro amico, ma non condivido questo approccio che ha avuto", ha concluso.