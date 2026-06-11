Leonardo promuove all'estero l'elicottero di nuova generazione AW249

(Teleborsa) - Col pieno sostegno della Direzione Nazionale Armamenti e dell'Esercito italiano, Leonardo ha annunciato una strategia di promozione internazionale dell'AW249 per esterne le capacità di deterrenza, interoperabilità, opportunità di collaborazione industriale e vantaggi verso partner e alleati. Primo e unico nuovo elicottero da combattimento occidentale, l'AW249 è progettato all'insegna della digitalizzazione, della connettività, della fusione di sensori e superiorità dell'informazione, un vero moltiplicatore di forza in operazioni multi-dominio.



L'AW249 è il risultato della stretta collaborazione tra il Ministero della Difesa italiano e Leonardo. L'AH-249A NEES – Nuovo Elicottero da Esplorazione e Scorta - "Fenice", questa la denominazione di Forza Armata, rappresenta oggi il solo elicottero da combattimento occidentale di nuova progettazione, in sviluppo per soddisfare nuovi e rigorosi requisiti operativi per i prossimi 30 anni e oltre.



In risposta ad uno scenario in rapida evoluzione l'AW249 presenta un'architettura completamente aperta con un significativo potenziale di ulteriore crescita sistemica e capacità di adattamento per soddisfare importanti requisiti di mercato.



"L'AW249 è il risultato di una visione lungimirante da parte di istituzioni e industria e giunge in un periodo particolare, considerando l'evoluzione dello scenario della sicurezza globale e, ancor più, l'impegno messo in campo dall'Europa verso una maggior sinergia nelle iniziative di difesa e sicurezza - ha commentato l'AD Lorenzo Mariani - L'AW249 dimostra nei fatti le importanti competenze di Leonardo nella progettazione di piattaforme ed elettronica, consentendo il pieno controllo delle capacità core, creando al contempo significative opportunità di collaborazione industriale e può rappresentare uno dei nostri catalizzatori a supporto di iniziative europee. In tempi in cui il rafforzamento della cooperazione nel campo della difesa e sicurezza riveste grandissima rilevanza, l'AW249 è pronto non solo a garantire superiorità operativa, ma anche a creare nuove opportunità di collaborazione sul continente e oltre".



Con un peso massimo al decollo di 8,3 tonnellate, l'AW249 è in sviluppo per sostituire la flotta di AW129 dell'Esercito italiano, prossima alla conclusione della sua vita operativa. Un prototipo di AW249 ha compiuto il suo volo inaugurale nell'agosto 2022. Quattro aeromobili sono stati costruiti da allora, tre dei quali di pre-serie. All'inizio di quest'anno il programma è entrato nella sua fase finale di sviluppo e qualifica di capacità. Si procederà ora al completamento di prove ambientali, mentre continuano l'integrazione e i test dell'armamento, la configurazione del sistema di gestione del combattimento e l'interfaccia uomo-macchina. d oggi, sono 19 le unità contrattualizzate, con ulteriori 14 in fase negoziale, nell'ambito di un requisito complessivo di 48. La produzione di serie è già stata avviata e le consegne, con ingresso in servizio, dei primi elicotteri sono attese nel 2028.

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