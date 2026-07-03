Caccia di sesta generazione, firmato nuovo contratto da 4,6 miliardi di sterline per GCAP

(Teleborsa) - È stato ssegnato oggi il secondo contratto internazionale congiunto per il Global Combat Air Programme (GCAP), il programma di sviluppo di un caccia di sesta generazione che vede la collaborazione tra Italia, Giappone e Regno Unito. Il contratto, del valore di 4,6 miliardi di sterline, consentirà di completare la fase di definizione del concept avanzato e di valutazione del programma, nonché di proseguire con la progettazione di dettaglio e lo sviluppo congiunti. L'accordo, della durata di 18 mesi, è stato assegnato dalla GCAP Agency - ente che gestisce il programma per conto dei tre governi - a Edgewing, prime contractor (JV che riunisce l'italiana Leonardo , la britannica BAE Systems e la giapponese JAIEC) e autorità di progettazione del velivolo GCAP.



Finanziato congiuntamente dalle tre nazioni, il contratto darà impulso alla fase successiva delle attività chiave di progettazione e ingegneria. Si tratta del secondo contratto internazionale congiunto assegnato dalla GCAP Agency a Edgewing, dopo quello iniziale da 686 milioni di sterline stipulato nell'aprile 2026.



"Questo contratto testimonia la fiducia riposta in noi da tutte e tre le nazioni e dai nostri partner dell'Agenzia GCAP - ha detto Marco Zoff, AD di Edgewing - una fiducia consolidata dai rapidi progressi compiuti nell'ambito del primo contratto internazionale. Tale slancio è alimentato dal nostro innovativo modello di collaborazione nel settore della difesa: è la prima volta che tre Paesi si uniscono per creare un unico "prime contractor" ingegneristico, operando per conto delle rispettive industrie nazionali e interfacciandosi con un unico cliente dotato di pieni poteri decisionali.



Lanciato nel 2022, il programma GCAP mira a realizzare un innovativo caccia stealth di nuova generazione, dotato di tecnologie all'avanguardia, a sostegno delle industrie nazionali dei Paesi partner. La consegna del velivolo è prevista entro il 2035.

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