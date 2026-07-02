Quantum Systems, valutazione raddoppiata a 8 miliardi di dollari nel nuovo round

(Teleborsa) - Quantum Systems ha chiuso un round di finanziamento di Serie D da 1,2 miliardi di dollari, che valuta la società circa 8 miliardi di dollari su base post-money. Il round è stato co-guidato da Blackstone , Noteus, Airbus e Advent, e supportato da un consorzio di investitori istituzionali di alto livello, tra cui BOND, Fidelity Management & Research Company, Wellington Management, A.P. Moller Holding ed Elephant Lake Ventures, oltre agli azionisti esistenti come Balderton e HV Capital. Il finanziamento ha più che raddoppiato la valutazione di Quantum Systems, riflettendo la rapida crescita del fatturato, la redditività e il posizionamento di mercato innovativo della società grazie alla sua strategia multidominio.



"Il futuro è senza equipaggio - ha detto Florian Seibel, co-CEO e co-fondatore di Quantum Systems - La difesa sarà definita da sistemi autonomi in grado di operare insieme in diversi ambiti in tempo reale. Con Quantum Systems, stiamo costruendo un neo-prime di nuova generazione che ha il potenziale per rivoluzionare la difesa come la conosciamo oggi. Siamo redditizi, operativi in ??tutto il mondo e, grazie all'ultimo round di finanziamento, disponiamo ora di oltre 1,2 miliardi di dollari di capitale da investire"



Contemporaneamente al round di Serie D, Airbus Defence and Space e Quantum Systems hanno concordato di intensificare la loro collaborazione strategica, unendo competenze complementari per accelerare lo sviluppo di capacità di difesa sovrane europee di nuova generazione.



"Il combattimento moderno si vince grazie alla velocità decisionale: la capacità di acquisire, elaborare e integrare enormi quantità di dati provenienti da aria, terra e spazio più velocemente dell'avversario - ha commentato Michael Schoellhorn, CEO di Airbus Defence and Space - I sistemi autonomi sono moltiplicatori di forza critici e in rapida evoluzione. Il loro pieno valore operativo si manifesta quando vengono impiegati con supervisione umana, strutture di comando e controllo affidabili e una perfetta integrazione tra risorse con equipaggio e senza equipaggio sul campo di battaglia".

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