Quantum Systems conclude round di finanziamento Serie D da 1,2 miliardi dollari

(Teleborsa) - Quantum Systems, startup tedesca specializzata nella produzione di droni ad uso militare, ha annunciato la positiva conclusione di un round di finanziamento di Serie D da 1,2 miliardi di dollari, che valuta la società circa 8 miliardi di dollari su base post-money, più che raddoppiata rispetto alla valutazione precedente.



Il round è stato co-guidato da Blackstone, Noteus, Airbus e Advent, e supportato da un consorzio di investitori istituzionali di alto livello, tra cui BOND, Fidelity Management, Wellington Management, A.P. Moller ed Elephant Lake Ventures, oltre ad azionisti esistenti quali Balderton e HV Capital.



Il finanziamento riflette la rapida crescita del fatturato, la comprovata redditività dell'azienda e il posizionamento di mercato e contribuirà ad accelerare la transizione da piattaforme individuali senza equipaggio a una famiglia di sistemi interoperabili e connessi.



Contemporaneamente al round di Serie D, Airbus Defence and Space e Quantum Systems hanno concordato di intensificare la loro collaborazione strategica, unendo competenze complementari per accelerare lo sviluppo di capacità di difesa sovrane europee di nuova generazione.



I proventi saranno utilizzati per espandere la capacità produttiva, rafforzare la resilienza della catena di approvvigionamento, scalare le consegne nei mercati alleati e continuare a investire in software e capacità di intelligenza artificiale.

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