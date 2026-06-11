Londra: scambi in positivo per Kingfisher
(Teleborsa) - Seduta positiva per il fornitore di prodotti per la manutenzione della casa, che avanza bene del 2,18%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Kingfisher rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Kingfisher, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 2,809 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 2,88 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 2,762.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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