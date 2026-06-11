Longevità, welfare e patrimoni: la Rete Generali al fianco di famiglie e imprese

(Teleborsa) - Alla Convention 2026 "Qui. Adesso. Insieme per il nostro futuro", Generali segna un: per la prima voltain un unico luogo, sotto un'unica direzione, dando forma concreta a un. L'evento, all'Inalpi Arena di Torino, ha visto la partecipazione record di oltre 10mila presenze (in un mix tra fisico e online) tra agenti, collaboratori e personale di agenzia, e ha segnato il nuovo posizionamento del Generali Insurance Partner, l'evoluzione del ruolo del consulente basata sulla capacità di leggere scenari complessi, interpretare i cambiamenti e accompagnare famiglie e imprese nelle scelte quotidiane.L'evento è stato anche l'occasione per presentare la roadmap dei prossimi mesi, facendo leva sulla dimensione reale della forza distributiva di Generali per rispondere alle sfide della longevità, della tutela del patrimonio e del welfare. Una realtà senza eguali nel panorama assicurativo nazionale: una Rete di 30mila persone tra agenti, consulenti e personale di accoglienza, diffusa capillarmente in tutta Italia e radicata nelle comunità locali a sostegno del sistema produttivo. Nel 2025 Generali Italia ha confermato il proprio ruolo di riferimento nel mercato assicurativo italiano, consolidando un posizionamento fondato su solidità industriale, capacità di innovazione e qualità della relazione con i clienti. Lasi è attestata adi euro, confermando la leadership nel segmento Protection con una quota di mercato di oltre il 21%, raggiunta anche grazie al comparto LTC (Long Term Care) con una quota superiore al 51%. Nel Danni Non Auto la Compagnia resta leader con una quota superiore al 17% e una raccolta di quasi 5 miliardi, di cui oltre 1,7 nel Salute (Infortuni+Malattia).Giancarlo Fancel, Country Manager & CEO di Generali Italia, ha dichiarato: "Oggi scriviamo una pagina che resterà nella storia della nostra Compagnia: per la prima volta. Questo momento rappresenta un simbolo di integrazione e segna l'inizio di una nuova fase, caratterizzata da una forza distributiva ancora più unita, capillare e vicina ai clienti. La Rete è e resta il cuore pulsante del nostro modello: 30mila persone che, con competenza e passione, creano valore ogni giorno attraverso consulenza di qualità, relazione autentica e capacità di interpretare i bisogni reali. È su questa centralità che vogliamo costruire il nostro futuro, con una mentalità rinnovata e una visione comune, per confermare Generali come il Partner di Vita per famiglie e imprese in tutto il Paese".Massimo Monacelli, General Manager di Generali Italia, ha dichiarato: "Per noi è un giorno grandissimo, un giorno in cui vogliamo davvero testimoniare l'importanza di questo nostro ruolo, che è un ruolo sociale, un ruolo importantissimo a fianco dei nostri clienti e a fianco del Paese., che stanno profondamente cambiando l'Italia,, richiedono scelte giuste. Investire sul futuro significa essere davvero vicini alle persone, ed è quello che noi vogliamo testimoniare oggi anche in questo modo fisico, con questa presenza straordinaria, testimonianza diche ogni giorno vuole dare il proprio contributo per un Paese che sia sempre più forte e sempre più solido, e che possa davvero guardare con grande fiducia e con grande ottimismo a tutto quanto verrà".Arianna Nardi, Responsabile Marketing di Generali Italia, ha infine dichiarato: "Oggi rappresentiamo tutta l'Italia che è raccolta qui a Torino, ma è anche. Bisogna ogni tanto ritrovarsi fisicamente, bisogna guardare alla strada che si è fatta e prendere ancora più energia per quello che ci aspetta, che sicuramentee ci renderà ancora più fortiLa Convention di Torino ha rappresentato anche il rilancio di un nuovo posizionamento del ruolo del consulente: quello del. In un contesto che richiede competenze sempre più evolute,, ma si traduce nella capacità di leggere scenari complessi, interpretare i cambiamenti enelle scelte che contano davvero. È una figura che mantiene l'essenza del Partner di Vita, ma la esprime in una forma ancora più ampia e contemporanea: fatta di competenza, relazione e visione. Nasce così una Rete più integrata, più consulenziale, più organizzata e sempre più abilitata dall'innovazione.