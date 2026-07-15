Morgan Stanley, ricavi balzano a 21,3 miliardi di dollari: M&A e trading trainano la crescita

(Teleborsa) - Morgan Stanley ha riportato ricavi netti per 21,3 miliardi di dollari nel secondo trimestre 2026, in forte crescita rispetto ai 16,8 miliardi dello stesso periodo dell'anno precedente. L'utile netto attribuibile alla società si è attestato a 5,6 miliardi di dollari, pari a 3,46 dollari per azione diluita, contro i 3,5 miliardi (2,13 dollari per azione) del secondo trimestre 2025. Il ROTCE ha raggiunto il 26,6%, dal 18,2% di un anno prima, mentre il rapporto costi/ricavi è migliorato al 65% dal 71%. Il titolo ha guadagnato circa l'1% nel premarket.



"Gli ottimi risultati in Institutional Securities sono stati guidati dal nostro franchise leader in Equities, con slancio continuo in Investment Banking e Fixed Income", ha spiegato Ted Pick, Chairman e CEO



La crescita è stata trainata da una forte attività di M&A nonostante l'incertezza macroeconomica: un contesto regolatorio permissivo e mercati azionari vivaci hanno spinto le aziende a perseguire operazioni su larga scala, generando un boom di commissioni advisory per le banche d'investimento. Il valore complessivo delle fusioni e acquisizioni annunciate ha raggiunto 2.800 miliardi di dollari nel primo semestre dell'anno, in crescita del 48% su base annua e il livello più alto di sempre per un primo semestre dai record LSEG che partono dal 1980.



I ricavi da Investment Banking di Morgan Stanley sono balzati a 2,44 miliardi di dollari dai 1,54 miliardi di un anno prima, sostenuti dall'aumento delle commissioni di advisory M&A. I ricavi da Equity sono balzati di oltre il 69% a 6,3 miliardi di dollari. Anche JPMorgan, Bank of America e Goldman Sachs, che hanno battuto le attese di utile trimestrale martedì, hanno riportato un balzo analogo nel trading.



Il segmento Wealth Management ha raggiunto ricavi record per 8,9 miliardi di dollari, con un margine pre-tasse del 30,5%, aggiungendo un record di 148 miliardi di dollari in nuovi asset netti, più del doppio dei 59,2 miliardi dello stesso trimestre 2025, portando gli asset complessivi tra Wealth e Investment Management a superare la soglia record dei 10.000 miliardi di dollari. Il Common Equity Tier 1 ratio standardizzato si è attestato al 14,8%.



"Continuiamo ad accumulare capitale, il che ci offre flessibilità incrementale per investire nei nostri core business generando al contempo rendimenti solidi per gli azionisti", ha sottolineato Pick.

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