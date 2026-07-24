Oracle, contratto decennale con la difesa USA, valore base da 3,31 miliardi di dollari nei primi cinque anni

(Teleborsa) - Oracle si è aggiudicata un contratto decennale con il Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti nell'ambito dell'Enterprise Software Initiative (ESI) della difesa americana.



L'accordo fissa un valore base di 3,31 miliardi di dollari per i primi cinque anni e un ammontare totale di 6,99 miliardi se verranno esercitate le opzioni previste per i prossimi anni.



"Per il Dipartimento della Guerra, la sfida non è solo trovare la tecnologia giusta, ma farlo rapidamente, in conformità con le normative e su larga scala, senza impantanarsi in processi di approvvigionamento complessi", ha affermato Kim Lynch, vicepresidente esecutivo per il settore Government, Defense & Intelligence di Oracle. "ESI è progettato per affrontare queste sfide creando un percorso più standardizzato ed efficiente verso le tecnologie cloud e di intelligenza artificiale di Oracle, ottimizzate per supportare scenari di importanza critica."











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