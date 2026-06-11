Per CVC innegabile l'impatto dell'IA sui portafogli di private equity

(Teleborsa) - L'importanza dell'intelligenza artificiale
per i portafogli di private equity
non può essere sottovalutata e i gestori cercano di preparare le aziende di cui sono proprietari ai rapidi cambiamenti tecnologici. Questa l'opinione di CVC Capital Partners
, quotata ad Amsterdam che gestisce un patrimonio di 209 miliardi di euro e che di recente ha presentato un'offerta per l'acquisto di Recordati
per un controvalore complessivo di 10,7 miliardi.
L'impatto dell'IA sulle aziende "è enorme e avrà effetti dirompenti
, ma nel complesso sarà un enorme vantaggio
per coloro che sapranno davvero abbracciarla", ha dichiarato l'amministratore delegato Rob Lucas
in una conversazione con Bloomberg News alla conferenza SuperReturn International di Berlino, giovedì. "Bisogna essere coraggiosi, bisogna essere davvero lungimiranti e bisogna muoversi molto, molto velocemente".
Ci sono anche ingenti costi iniziali
da sostenere per le società di private equity nell'utilizzo dell'IA, ha affermato Lucas. "I benefici che ne deriveranno saranno sostanziali, ma non sono sicuro che come settore li stiamo ancora vedendo concretamente".
All'inizio di quest'anno, CVC ha collaborato con Google Cloud
per promuovere l'adozione dell'IA tra le società in portafoglio in diversi settori, tra cui la vendita al dettaglio, la sanità e i servizi finanziari.
Le azioni di CVC hanno perso circa il 10% quest'anno, con gli investitori che restano cauti riguardo alla minaccia dell'intelligenza artificiale per gli asset di proprietà delle società di private equity e all'esposizione del settore al credito privato.(Foto: Rappresentazione artistica dell'approccio relazionale all'informatica)