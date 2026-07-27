Piquadro, Assemblea approva il bilancio e dividendo di 0,147969 euro per azione

(Teleborsa) - L'Assemblea degli Azionisti di Piquadro , azienda che opera nel settore degli accessori in pelle quotata su Euronext Milan, ha approvato il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 marzo 2026 e la distribuzione di un dividendo unitario di 0,147969 euro per azione, per un ammontare complessivo di circa 7 milioni di euro, tenuto conto delle 47.307.200 azioni ordinarie in circolazione e delle 2.692.800 azioni proprie detenute dalla società. Il dividendo sarà posto in pagamento dal 5 agosto 2026, con record date il 4 agosto e stacco della cedola n. 17 il 3 agosto.



L'Assemblea ha inoltre approvato la Politica di Remunerazione degli amministratori, dei membri del collegio sindacale e dei dirigenti con responsabilità strategiche per l'esercizio 2026-2027, oltre a esprimersi favorevolmente sui compensi corrisposti nell'esercizio precedente.



Via libera anche a un nuovo programma di acquisto di azioni proprie, che revoca la precedente autorizzazione del luglio 2025: l'acquisto potrà avvenire fino al numero massimo consentito dalla legge, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili, a un prezzo compreso tra il -20% e il +10% rispetto al riferimento di Borsa del giorno precedente ogni operazione. L'autorizzazione è valida fino all'approvazione del bilancio al 31 marzo 2027.

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