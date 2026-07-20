GEL, dividendo straordinario dopo che andamento positivo ha formato riserve di utili

(Teleborsa) - GEL
, azienda quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore del trattamento delle acque in ambito domestico-residenziale e industriale, ha fornito alcune precisazioni alla delibera del CdA
di proporre all'assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo straordinario
di complessivi 0,22 euro per ciascuna azione.
Il "positivo andamento della gestione
ha contribuito, nel corso degli esercizi, alla formazione di riserve di utili disponibili per la distribuzione - viene spiegato - In considerazione di ciò - e in funzione delle valutazioni di "capital allocation" svolte dal consiglio, tenuto anche conto delle esigenze di investimento nel breve periodo e del fabbisogno di capitale circolante della società per l'esercizio in corso – il CdA ha ritenuto di sottoporre all'assemblea la distribuzione del dividendo straordinario, con la finalità di remunerare gli azionisti".
La distribuzione del dividendo straordinario, se approvata dall'assemblea, avverrà con data di stacco cedola il 10 agosto
2026, data di legittimazione al pagamento (record date) l'11 agosto 2026 e data di pagamento il 12 agosto 2026.(Foto: © rawpixel)