Eni, deliberata prima tranche del dividendo per 0,27 euro per azione

(Teleborsa) - Il CdA di Eni ha deliberato di distribuire agli azionisti la prima delle quattro tranche dell'erogazione in luogo del dividendo 2026, a valere sulle riserve disponibili, di 0,27 euro (su una erogazione complessiva annuale, in luogo del dividendo, pari a 1,1 euro) per ciascuna azione in circolazione alla data di stacco cedola del 21 settembre 2026, con messa in pagamento il 23 settembre 2026, in linea con quanto deliberato dall'assemblea del 6 maggio 2026.



Per i possessori di ADRs registrati entro il 22 settembre 2026, quotati alla Borsa di New York e rappresentativi ciascuno di due azioni Eni, la prima tranche dell'erogazione sarà di 0,54 euro per ADR, pagabile il 7 ottobre 2026.

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