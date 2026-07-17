Softlab, Cda approva assegnazione gratuita azioni a nove practice leader

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Softlab , società quotata su Euronext Milan e operante a livello internazionale nei settori del Business Advisory, dell'ICT Consulting e del Digital Entertainment, ha approvato l'assegnazione gratuita di azioni ordinarie a nove practice leader della società in carica al 31 marzo 2026. La delibera dà attuazione al Piano approvato dall'Assemblea il 26 giugno 2026 ai sensi dell'art. 114-bis del TUF.



Ciascuno dei beneficiari — Gianluca Arienti, Clara Bagnasco, Davide Carnevale, Matteo Comizzoli, Marco Crestan, Andrea Esengrini, Stefano Fara, Matteo Longo e Julien Picano — riceverà 1.343 azioni, per un valore determinato (ex art. 9 del TUIR) in 2.065,80 euro.



L'operazione introduce nell'azienda un modello di azionariato diffuso tipico delle startup, volto a trattenere e responsabilizzare le competenze chiave che guidano le aree tecniche e consulenziali. L'iniziativa rappresenta uno dei primi tasselli del percorso di rilancio delineato dal nuovo piano industriale 2026-2029 di Softlab.



(Foto: Benjamin Child on Unsplash)

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