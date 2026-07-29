Bellini Nautica, ok da soci a delega al CdA per aumento di capitale da 10 milioni di euro

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Bellini Nautica , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della nautica di lusso, ha deliberato di conferire una delega al CdA ad aumentare il capitale sociale in via scindibile in una o più volte, anche con esclusione del diritto di opzione, per un importo massimo complessivo di 10 milioni di euro, comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie.



Resterà ferma la facoltà del CdA di stabilire, in occasione di ciascun esercizio della delega, il numero di azioni di nuova emissione, il prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione e la parte di prezzo da imputare a capitale sociale per ciascuna azione sottoscritta. La delega, che potrà essere esercitata in una o più volte, avrà durata di cinque anni.



La delega è motivata dall'esigenza di garantire flessibilità e tempestività di esecuzione al fine di individuare di volta in volta l'operazione che meglio si adatta alle esigenze del gruppo, consentendo al CdA di cogliere con la dovuta celerità le condizioni più favorevoli per eventuali operazioni straordinarie o di raccolta di nuove risorse finanziarie a supporto del percorso di crescita, anche tenuto anche conto dell'alta incertezza e volatilità che caratterizzano i mercati finanziari.

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