Milano 17:35
51.497 +1,97%
Nasdaq 21:06
29.674 +0,77%
Dow Jones 21:06
51.255 +0,80%
Londra 17:35
10.472 +1,63%
Francoforte 17:35
24.635 +1,76%

Jazz Pharmaceuticals, seduta debole dopo dati deludenti su trattamento Zepzelca

Finanza, Salute e benessere
Jazz Pharmaceuticals, seduta debole dopo dati deludenti su trattamento Zepzelca
(Teleborsa) - Seduta debole per le azioni Jazz Pharmaceuticals che cedono l'1,3% a Wall Street dopo alcuni dati deludenti emersi da un test clinico.

In particolare, la società ha annunciato oggi i risultati preliminari relativi a uno studio di Fase 3 che ha valutato l'utilizzo del trattamento Zepzelca ( lurbinectedina) in pazienti con carcinoma polmonare a piccole cellule metastatico recidivante.

Lo studio non ha raggiunto l'obiettivo primario di sopravvivenza globale valutando Zepzelca in monoterapia o in combinazione con irinotecan rispetto alla scelta tra le terapie topotecan e irinotecan.

La società riporta che i risultati dello studio non influiscono sulle previsioni aziendali per il 2026.
Condividi
```