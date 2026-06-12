Jazz Pharmaceuticals, seduta debole dopo dati deludenti su trattamento Zepzelca

(Teleborsa) - Seduta debole per le azioni Jazz Pharmaceuticals che cedono l'1,3% a Wall Street dopo alcuni dati deludenti emersi da un test clinico.



In particolare, la società ha annunciato oggi i risultati preliminari relativi a uno studio di Fase 3 che ha valutato l'utilizzo del trattamento Zepzelca ( lurbinectedina) in pazienti con carcinoma polmonare a piccole cellule metastatico recidivante.



Lo studio non ha raggiunto l'obiettivo primario di sopravvivenza globale valutando Zepzelca in monoterapia o in combinazione con irinotecan rispetto alla scelta tra le terapie topotecan e irinotecan.



La società riporta che i risultati dello studio non influiscono sulle previsioni aziendali per il 2026.

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