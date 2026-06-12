Vinext, dimissioni consigliere di amministrazione

(Teleborsa) - Vinext , azienda specializzata in biotecnologie e tecnologie per l’enologia quotata sul segmento Euronext Growth Milan, ha fatto sapere di avere ricevuto le dimissioni rassegnate dal Consigliere non esecutivo Sergio Corbi con efficacia dal prossimo 15 giugno per sopraggiunti motivi professionali.



Il Consigliere dimissionario Sergio Corbi non detiene azioni della Società. Non sono previste indennità o altri benefici spettanti a seguito della cessazione della carica.



Il Cda si riunirà in tempi brevi per le determinazioni del caso.

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