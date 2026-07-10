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Ena, si dimette il consigliere Mirko Reale Ruffino

Finanza
Ena, si dimette il consigliere Mirko Reale Ruffino
(Teleborsa) - Ena (precedentemente SIF Italia), società attiva nel settore dell'amministrazione degli immobili e quotata su Euronext Growth Milan, ha reso noto che sono pervenute le dimissioni, con effetto immediato, del consigliere Mirko Reale Ruffino; le motivazioni non sono state rese note alla società.

Sulla base delle comunicazioni effettuate alla società e al pubblico, Mirko Reale Ruffino non risulta detenere azioni della società ma risulta aver accettato l'eredità del padre Luca Reale Ruffino con beneficio dell'inventario, congiuntamente agli altri eredi.

(Foto: Benjamin Child on Unsplash)
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