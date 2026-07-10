Ena, si dimette il consigliere Mirko Reale Ruffino

(Teleborsa) - Ena (precedentemente SIF Italia), società attiva nel settore dell'amministrazione degli immobili e quotata su Euronext Growth Milan, ha reso noto che sono pervenute le dimissioni, con effetto immediato, del consigliere Mirko Reale Ruffino; le motivazioni non sono state rese note alla società.



Sulla base delle comunicazioni effettuate alla società e al pubblico, Mirko Reale Ruffino non risulta detenere azioni della società ma risulta aver accettato l'eredità del padre Luca Reale Ruffino con beneficio dell'inventario, congiuntamente agli altri eredi.



(Foto: Benjamin Child on Unsplash)

Condividi

```