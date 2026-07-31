AXA, utile underlying +4% a 4,5 miliardi nel primo semestre

(Teleborsa) - Axa ha chiuso il primo semestre 2026 con un utile netto di 4,2 miliardi di euro, in crescita del 6% su base annua, ma inferiore alle previsioni, mentre il dato underlying è aumentato del 4% a 4,5 miliardi, in linea alle stime.



Il fatturato del ramo Vita e Salute è salito del 7%, leggermente al di sotto delle attese mentre quello relativo al ramo Danni ha superato le previsioni.



Guillaume Borie, membro del comitato di gestione di AXA, ha affermato che al momento l'azienda non considera gli incendi boschivi una minaccia per le prospettive future. "Riteniamo che questi eventi rientrino tra gli incidenti che possiamo gestire mantenendo inalterate le nostre prestazioni", ha dichiarato.



Axa stima di chiudere l'esercizio 2026 con una crescita dell'utile per azione underlying nella parte alta dell'intervallo compreso tra il 6% e l'8% previsto dal piano, in attesa del nuovo business plan 2027-2029 che verrà presentato il 15 settembre prossimo.

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