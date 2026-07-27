New York: nuovo spunto rialzista per American Express

(Teleborsa) - Balza in avanti il famoso gruppo delle carte di credito , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,73%.



Lo scenario su base settimanale di American Express rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Analizzando lo scenario del gruppo delle carte di credito si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 331,5 USD. Prima resistenza a 337. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 327,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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