Milano 12-giu
51.497 0,00%
Nasdaq 12-giu
29.636 +0,64%
Dow Jones 12-giu
51.202 +0,70%
Londra 12-giu
10.472 0,00%
Francoforte 12-giu
24.635 0,00%

Analisi Tecnica: indice MDAX del 12/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 12/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 giugno

Vigoroso rialzo per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'1,99%.

Le implicazioni di breve periodo dell'indice MDAX sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 32.374,8. Possibile una discesa fino al bottom 31.542,1. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 33.207,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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