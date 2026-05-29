Analisi Tecnica: indice MDAX del 28/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 maggio
Allunga timidamente il passo l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,70%.
Lo status tecnico dell'indice MDAX è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 33.617,1, mentre il primo supporto è stimato a 32.485,5. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 34.748,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)