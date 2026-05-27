Analisi Tecnica: indice MDAX del 26/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 maggio
Seduta debole per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che ha ceduto terreno attestandosi in chiusura a 32.698,7.
Tecnicamente, l'indice MDAX è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 33.068,7, mentre il supporto più immediato si intravede a 32.067,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 34.069,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)