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Analisi Tecnica: indice MDAX del 26/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 26/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 maggio

Seduta debole per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che ha ceduto terreno attestandosi in chiusura a 32.698,7.

Tecnicamente, l'indice MDAX è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 33.068,7, mentre il supporto più immediato si intravede a 32.067,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 34.069,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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