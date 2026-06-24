Analisi Tecnica: indice MDAX del 23/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 giugno
Ribasso per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che chiude la seduta con una flessione dell'1,37%.
Il quadro tecnico dell'indice MDAX suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 31.886,9 con tetto rappresentato dall'area 32.613,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 31.644,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)