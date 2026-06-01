Analisi Tecnica: indice MDAX del 29/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 maggio
Frazionale rialzo per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che mette a segno un modesto profit a +0,34%.
Tecnicamente, l'indice MDAX è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 33.570,9, mentre il supporto più immediato si intravede a 32.916,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 34.225,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)