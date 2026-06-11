Analisi Tecnica: indice MDAX del 10/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 giugno
Giornata negativa per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,11%.
Il quadro tecnico dell'indice MDAX suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 30.789,8 con tetto rappresentato dall'area 32.298,7. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 30.286,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)