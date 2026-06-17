Analisi Tecnica: indice MDAX del 16/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 giugno
Seduta sostanzialmente invariata per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,01%.
Le implicazioni di breve periodo dell'indice MDAX sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 33.017,8. Possibile una discesa fino al bottom 31.724. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 34.311,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)