Analisi Tecnica: indice MDAX del 15/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 giugno
Giornata decisamente positiva per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione che ha chiuso la seduta in rialzo a 32.582,6.
Lo status tecnico dell'indice MDAX è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 33.012,6, mentre il primo supporto è stimato a 31.722,7. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 34.302,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)