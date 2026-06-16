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Analisi Tecnica: indice MDAX del 15/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 15/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 giugno

Giornata decisamente positiva per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione che ha chiuso la seduta in rialzo a 32.582,6.

Lo status tecnico dell'indice MDAX è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 33.012,6, mentre il primo supporto è stimato a 31.722,7. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 34.302,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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